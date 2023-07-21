До слова, Ткаченко подав заяву на звільнення у ніч на 21 липня. Він заявив, що ухвалив це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

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У Раді отримали заяву Ткаченка

Заява від Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою надійшла до Ради по обіді 21 липня.

Як повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.



Заява про звільнення від Ткаченка / Фото Верховна Рада

До слова, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури. Окрім того, Президент України наголосив, що в умовах повномасштабної війни всі кошти держави мають йти на захист від загарбників.