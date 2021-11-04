Соответствующее решение принял Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады.

Важно Рада уволила Любченко с должности министра экономики

Заметим, что Свириденко может заменить на посту Алексея Любченко, которого 3 ноября парламентарии отправили в отставку.

Что известно об увольнении Любченко

Бывший первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко занимал должность в Кабмине с мая 2021 года. В кресло главы Минэкономики он сел после увольнения Игоря Петрашко.

Заявление об отставке Любченко написал 2 ноября. В тот же день его зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады. За увольнение политика 3 ноября проголосовали 320 парламентариев.

Интересно! В сентябре источники 24 канала сообщали, что Алексей Любченко является одним из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры и может вскоре заменить Дениса Шмыгаля.

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Кто такая Юлия Свириденко

Источник: РБК-Украина

Юлия Свириденко родилась и длительное время работала в Чернигове. По образованию – экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет.

На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником председателя Черниговской ОГА , а с августа 2015 года – главой департамента экономического развития в этой же администрации.

, а с августа 2015 года – главой департамента экономического развития в этой же администрации. С сентября 2017 года была и.о., а с 2018 года первым заместителем председателя Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона.

В 2019 году Свириденко пригласили в Министерство экономического развития , торговли и сельского хозяйства на должность заместителя министра, а затем с июля 2020 года – первого заместителя.

, торговли и сельского хозяйства на должность заместителя министра, а затем с июля 2020 года – первого заместителя. С декабря 2020 года Свириденко работала в офисе Президента в должности заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста в 2021 – 2022 годах.

Полный текст публикации Тараса Мельничука:

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ назначить Свириденко Юлию Анатольевну на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины.