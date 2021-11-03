Она, вероятно, и повлияла на увольнение министра экономики. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале отметил заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Марьян Заблоцкий.

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По его словам, ситуация довольно двоякая. Потому что как только Любченко пришел в руководство Государственной налоговой службы, процесс "скруток" сошел почти на ноль. В то же время через некоторое время все начало возобновляться.

Это, по моему мнению, и была основная причина,

– подчеркнул Заблоцкий.

Он отметил, что общался с представителями Офиса Президента, доносил до них соответствующую информацию.

Заблоцкий: "Скрутки" – рискованные и невыгодные

"Если рассматривать детально, что такое "скрутка" и как происходит кража НДС, то без прикрытия чиновников из Госналоговой службы это происходить просто не может чисто физически", – объяснил Заблоцкий.

Даже начать внедрять такую ситуацию, как отметил он, слишком рискованно и финансово невыгодно для членов организованной преступной группы, если они не имеют прикрытия.

Напомним! Верховная Рада 3 ноября уволила Любченко с должности министра экономики. За соответствующее решение проголосовали 320 нардепов.

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