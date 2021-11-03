Сначала народные депутаты считали, что Любченко должен быть следующим "Денисом Шмигалем". Но сейчас говорят, что он не справлялся со своими обязанностями на посту.

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У полиции есть вопросы к Любченко

В СМИ распространяется информация, что Любченко был причастен к определенным коррупционным схемам. Поэтому к нему могут быть вопросы даже у правоохранительных органов.

Возможно, будут вопросы к господину Любченко и у правоохранительных органов. Появилась информация об обысках,

– подчеркнула "слуга" Евгения Кравчук.

Она считает, что должно быть решение без политических окрасов. "Правоохранители должны выполнять свою работу. У нас нет неприкосновенных", – добавила нардеп.

Напомним! Верховная Рада 3 ноября уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра экономики.

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Обыски у Любченко: что известно