Предварительно известно, что коррупционный механизм в налоговой разоблачила СБУ с НАБУ. Об этом сообщили в ведомстве 3 ноября.
К теме У Любченко и главы ГНС Олейникова проводят обыски
В СБУ прокомментировали обыски у Любченко и Олейникова
По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям,
– заявили в СБУ.
Чтобы получить доказательства преступлений, обыски провели по всей Украине, в том числе и в:
- Государственной налоговой службе и ее региональных подразделениях;
- а также по местам жительства фигурантов производства.
В ходе обысков обнаружили и изъяли документы, подтверждающие коррупцию, в частности:
- факты, что фигуранты способствовали минимизации налогов так называемым "скруткам",
- а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.
Сейчас идет следствие в рамках уголовного дела по факту злоупотребления властью или служебным положением. В данный момент устанавливают лиц, которые могут быть причастными к преступной схеме.
Коротко об обысках экс-министра экономики Любченко и главы ГНС Олейникова
- 3 ноября НАБУ и СБУ проводят обыски у Алексея Любченко, который подал в отставку с должности министра экономики, и у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.
- Об обысках рассказали и в НАБУ. Там рассказали, что обыски провели в ГНС в Полтавской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.
- В ГБР заявили об обысках в налоговой службе из-за нарушения требований налогового законодательства предприятиями Полтавской области.
- Сам Алексей Любченко заявил, что "происходящее (речь идет об обысках – 24 канал), не имеет ко мне отношения".