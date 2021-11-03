Предварительно известно, что коррупционный механизм в налоговой разоблачила СБУ с НАБУ. Об этом сообщили в ведомстве 3 ноября.

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В СБУ прокомментировали обыски у Любченко и Олейникова

По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям,

– заявили в СБУ.

Чтобы получить доказательства преступлений, обыски провели по всей Украине, в том числе и в:

Государственной налоговой службе и ее региональных подразделениях;

а также по местам жительства фигурантов производства.

В ходе обысков обнаружили и изъяли документы, подтверждающие коррупцию, в частности:

факты, что фигуранты способствовали минимизации налогов так называемым "скруткам",

а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Сейчас идет следствие в рамках уголовного дела по факту злоупотребления властью или служебным положением. В данный момент устанавливают лиц, которые могут быть причастными к преступной схеме.

Коротко об обысках экс-министра экономики Любченко и главы ГНС Олейникова