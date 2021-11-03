Попередньо відомо, що корупційний механізм у податковій викрила СБУ з НАБУ. Про це повідомили у відомстві 3 листопада.

До теми У Любченка та глави ДПС Олейнікова проводять обшуки

СБУ прокоментували обшуки в Любченка та Олейнікова

За попередньою інформацією, схема полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомозі фіктивним підприємствам,
– заявили в СБУ.

Щоб отримати докази злочинів, обшуки провели по всій Україні, зокрема й у:

  • Державній податковій службі та її регіональних підрозділах;
  • а також за місцями проживання фігурантів провадження.

У ході обшуків виявили та вилучили документи, які підтверджують корупцію, зокрема:

  • факти, що фігуранти сприяли мінімізації податків так званим "скруткам",
  • а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Наразі триває слідство в рамках кримінальної справи за фактом зловживання владою або службовим становищем. Наразі встановлюють осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

СБУ викрила корупцію в податковій / Фото СБУ

Коротко про обшуки ексміністра економіки Любченка та глави ДПС Олейнікова

  • 3 листопада НАБУ та СБУ проводять обшуки в Олексія Любченка, який подав у відставку з посади міністра економіки, та у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.
  • Про обшуки розповіли й у НАБУ. Там розповіли, що обшуки провели у ДПС у Полтавській області, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • У ДБР заявили про обшуки в податковій службі через порушення вимог податкового законодавства підприємствами Полтавської області.
  • Сам Олексій Любченко заявив, що "те, що відбувається (мовиться про обшуки – 24 канал), не має до мене відношення".