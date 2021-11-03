Спочатку народні депутати вважали, що Любченко мав би бути наступним "Денисом Шмигалем". Натомість зараз говорять, що він не справлявся зі своїми обов'язками на посаді.

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Поліція має питання до Любченка

У ЗМІ поширюється інформація, що Любченко був причетний до певних корупційних схем. Тому до нього можуть бути питання навіть у правоохоронних органах.

Можливо, будуть питання до пана Любченка і у правоохоронних органів. З'явилась інформація про обшуки,
– наголосила "слуга" Євгенія Кравчук.

Вона вважає, що повинне бути рішення без політичних забарвлень. "Правоохоронці повинні виконувати свою роботу. В нас недоторканих немає", – додала нардепка.

Кравчук прокоментувала ситуацію Любченка: дивіться відео

Обшуки в Любченка: що відомо

  • З'явилась інформація, що 3 листопада Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро проводили обшуки в Євгена Олейнікова та Олексія Любченка.
  • Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у Державній податковій службі проводять обшуки через порушення вимог законодавства.
  • За словами самого Любченка, відповідна ситуація нібито не стосується його.
  • У СБУ повідомили, що викрили корупцію.