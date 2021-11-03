Исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы в комментарии изданию заявил, что представители Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро действительно проводили у него обыски.
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Олейников об обысках правоохранителей
Обыски, по словам Олейникова, касались информации о проведении незаконных операций рядом предприятий. Правоохранители считают, что чиновник может иметь к ним отношение, поэтому искали доказательства или опровержение этой информации.
Также Олейников рассказал, что обыски связаны с проверкой задекларированных активов. Кроме того, они имеют отношение к действиям правоохранителей в главном управлении налоговой.
Глава ведомства не отрицал проведения следственных действий и уже у бывшего вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. Однако связь обысков Олейников комментировать отказался.
Обыски у экс-министра экономики Любченко и главы ГНС Олейникова
- 3 ноября НАБУ и СБУ пришли с обысками к Алексею Любченко, которого Рада отправила в отставку с должности министра экономики, и исполняющему обязанности председателя Государственной службы Евгению Олейникову.
- В НАБУ отметили, что обыски провели в ГНС в Полтавской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. В спецслужбе отметили, что разоблачили коррупционный механизм в налоговой – схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помощи фиктивным предприятиям.
- В ГБР заявили о проверках в налоговой из-за нарушения требований налогового законодательства предприятиями Полтавской области.
- Сам Алексей Любченко сказал, что "то, что происходило, не имело к нему никакого отношения".