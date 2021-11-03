Виконувач обов'язків глави Державної податкової служби у коментарі виданню заявив, що представники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро справді проводили у нього обшуки.

До теми "Викрили корупцію": СБУ прокоментувала обшуки у Любченка та Олейнікова

Олейніков про обшуки правоохоронців

Обшуки, за словами Олейнікова, стосувалися інформації щодо проведення незаконних операцій низкою підприємств. Правоохоронці вважають, що посадовець може мати до них стосунок, тому шукали докази або спростування цієї інформації.

Також Олейніков розповів, що обшуки пов'язані з перевіркою задекларованих активів. Крім того, вони мають стосунок до дій правоохоронців у головному управлінні Податкової.

Глава відомства не заперечив проведення слідчих дій і вже у колишнього віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка. Однак зв'язок обшуків Олейніков коментувати відмовився.

Обшуки в ексміністра економіки Любченка та глави ДПС Олейнікова