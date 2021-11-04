Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради.

Важливо Рада звільнила Любченка з посади міністра економіки

Зауважимо, що Свириденко може замінити на посаді Олексія Любченка, якого 3 листопада парламентарі відправили у відставку.

Що відомо про звільнення Любченка

Колишній перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко обіймав посаду у Кабміні з травня 2021 року. В крісло глави Мінекономіки він сів після звільнення Ігоря Петрашка.

Заяву про відставку Любченко написав 2 листопада. Того ж дня її зареєстрували в Апараті Верховної Ради. За звільнення політика 3 листопада проголосували 320 парламентарів.

Цікаво! У вересні джерела 24 каналу повідомляли, що Олексій Любченко є одним з найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри та може незабаром замінити Дениса Шмигаля.

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Хто така Юлія Свириденко

Джерело: РБК-Україна

Юлія Свириденко народилася і тривалий час працювала у Чернігові. За освітою – економіст. 2008 року закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет.

На держслужбу Свириденко перейшла у 2015 році, ставши спочатку радником голови Чернігівської ОДА , а з серпня 2015 року – головою Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації.

, а з серпня 2015 року – головою Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації. З вересня 2017 року була в. о., а з 2018 року першим заступником голови Чернігівської ОДА, кілька місяців виконувала обов'язки губернатора регіону.

У 2019 році Свириденко запросили до Міністерства економічного розвитку , торгівлі та сільського господарства на посаду заступника міністра, а потім з липня 2020 року – першого заступника.

, торгівлі та сільського господарства на посаду заступника міністра, а потім з липня 2020 року – першого заступника. З грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі Президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. Вона також займається розробкою заходів для стимулювання економічного зростання України у 2021 – 2022 роках.

Повний текст публікації Тараса Мельничука:

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ призначити Свириденко Юлію Анатоліївну на посаду першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки України.