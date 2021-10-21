Комитет рекомендовал Раде принять закон о столице: что он меняет

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять закон о столице. Он предусматривает, что глава КГГА не может быть мэром Киева. Эти должности в будущем должны возглавлять разные люди.

Соответствующую рекомендацию выдвинул Комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Речь идет о законодательной инициативе №2143-3. Комитет рекомендует принять документ во втором чтении и в целом, но с поправками.

Что меняет законопроект

Этот документ предусматривает, что председатель Киевской городской государственной администрации не сможет совмещать должность с любой другой, а значит в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет одно лицо.

Если разобраться подробнее, то Киевскому городскому совету предоставят право создать собственный самостоятельный исполнительный орган, который будет гарантировать реализацию решений Киевсовета. Руководителем же Киевсовета будет мэр по должности (это не потребует его утверждения президентом).

Наряду с этим КГГА лишат как институт любых хозяйственных функций и превращаем его в орган по обеспечению законности (как по всей Украине).

Мнение эксперта

Директор программ практической политики Института Политического Образования Александр Солонтай в эфире 24 каналу рассказал, что глава КГГА – лишняя должность, так же как и городская администрация Киева – лишняя организация. По его словам, в таких крупных городах как Харьков, Львов, Днепр, Одесса нет городских администраций, до сих пор это не привело к каким-то проблемам или убыткам.