Комитет рекомендует Раде принять законопроект об экономическом паспорте

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об "экономическом паспорте" украинца. Он предусматривает создание персональных счетов для детей, родившихся с 1 января 2019 года.

В свою очередь, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во время заседания 20 января рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.

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Законопроектом предлагается механизм обеспечения государством каждому украинцу по достижению им восемнадцатилетнего возраста стартового капитала для:

приобретение жилья;

оплаты обучения в украинских вузах;

оплатить лечение при тяжелой болезни;

накопление на личном пенсионном счете.

С этой целью предлагается создать неприбыльное учреждение Фонда будущих поколений, в котором будут автоматически открывать счета всем детям рожденным с 1 января 2019 года.

Государство должно ежегодно перечислять средства на эти счета в размере двух минимальных зарплат. Предлагается формировать активы Фонда, в частности, за счет средств, поступивших от уплаты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения,

– объяснили в ВРУ.

Кроме того, известно, что потратить средства можно будет только в Украине. Их не будут выдавать наличными, а будут перечислять непосредственно на определенные цели, чтобы избежать злоупотреблений.

Экономический паспорт: что известно

Президент внес 2 законопроекта о введении экономического паспорта украинца.

Давид Арахамия подчеркнул, что пенсионеры смогут получить экономический паспорт.

Более 50% украинцев положительно воспринимают идею экономического паспорта.

Интервью с Сергеем Марченко об экономическом паспорте: смотрите видео

! Комитет рекомендовал Раде одобрить законопроект в первом чтении.