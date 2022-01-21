Комитет рекомендует Раде принять законопроект об экономическом паспорте
Источник:Верховная рада Украины
Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об "экономическом паспорте" украинца. Он предусматривает создание персональных счетов для детей, родившихся с 1 января 2019 года.
В свою очередь, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во время заседания 20 января рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.
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Законопроектом предлагается механизм обеспечения государством каждому украинцу по достижению им восемнадцатилетнего возраста стартового капитала для:
- приобретение жилья;
- оплаты обучения в украинских вузах;
- оплатить лечение при тяжелой болезни;
- накопление на личном пенсионном счете.
С этой целью предлагается создать неприбыльное учреждение Фонда будущих поколений, в котором будут автоматически открывать счета всем детям рожденным с 1 января 2019 года.
Государство должно ежегодно перечислять средства на эти счета в размере двух минимальных зарплат. Предлагается формировать активы Фонда, в частности, за счет средств, поступивших от уплаты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения,
– объяснили в ВРУ.
Кроме того, известно, что потратить средства можно будет только в Украине. Их не будут выдавать наличными, а будут перечислять непосредственно на определенные цели, чтобы избежать злоупотреблений.Обратите внимание! Комитет рекомендовал Раде одобрить законопроект в первом чтении.
Экономический паспорт: что известно
- Президент внес 2 законопроекта о введении экономического паспорта украинца.
- Давид Арахамия подчеркнул, что пенсионеры смогут получить экономический паспорт.
- Более 50% украинцев положительно воспринимают идею экономического паспорта.