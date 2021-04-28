Парламентский профильный комитет согласовал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики. Его назначение рассмотрят на заседании Верховной Рады уже 29 апреля.

Ранее кандидатуру Галущенко на должность главы Министерства энергетики подал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Профильный комитет согласовал кандидатуру Галущенко

А уже 28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг собрался на заседание, чтобы рассмотреть это представление.

На нем комитет решил согласовать кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Я вас поздравляю, вы получили поддержку комитета. Согласно решению комитета – рекомендовать Раде одобрить соответствующую кандидатуру. Решение комитета принято,

– отметил глава комитета Андрей Герус.

За кандидатуру Галущенко проголосовали 17 членов комитета, 5 нардепов воздержались.

Теперь за назначение Галущенко должны проголосовать в сессионном зале парламента. Сделают это уже 29 апреля.

Что известно о должности министра энергетики