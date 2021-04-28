Комитет согласовал кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики
Парламентский профильный комитет согласовал кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики. Его назначение рассмотрят на заседании Верховной Рады уже 29 апреля.
Источник:24 канал
Ранее кандидатуру Галущенко на должность главы Министерства энергетики подал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Профильный комитет согласовал кандидатуру Галущенко
А уже 28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг собрался на заседание, чтобы рассмотреть это представление.
На нем комитет решил согласовать кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность министра энергетики.
Я вас поздравляю, вы получили поддержку комитета. Согласно решению комитета – рекомендовать Раде одобрить соответствующую кандидатуру. Решение комитета принято,
– отметил глава комитета Андрей Герус.
За кандидатуру Галущенко проголосовали 17 членов комитета, 5 нардепов воздержались.
Теперь за назначение Галущенко должны проголосовать в сессионном зале парламента. Сделают это уже 29 апреля.
Что известно о должности министра энергетики
- Правительство 28 апреля уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". На его место назначили бывшего исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
- Кроме того, временным главой министерства назначен замминистра энергетики Юрий Бойко.
- На днях спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут согласовать уже 29 апреля.
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