Парламентський профільний комітет погодив кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Його призначення розглянуть на засіданні Верховної Ради вже 29 квітня.

Раніше кандидатуру Галущенка на посаду глави Міністерства енергетики подав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Профільний комітет погодив кандидатуру Галущенка

А вже 28 квітня комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зібрався на засідання, аби розглянути це подання.

На ньому комітет вирішив погоди кандидатуру віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Я вас вітаю, ви отримали підтримку комітету. Відповідно рішення комітету – рекомендувати Раді схвалити відповідну кандидатуру. Рішення комітету прийнято,

– зазначив глава комітету Андрій Герус.

За кандидатуру Галущенка проголосували 17 членів комітету, 5 нардепів утрималися.

Тепер за призначення Галущенка мають проголосувати в сесійній залі парламенту. Зроблять ще вже 29 квітня.

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