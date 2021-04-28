Комітет погодив кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики
Парламентський профільний комітет погодив кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Його призначення розглянуть на засіданні Верховної Ради вже 29 квітня.
Джерело:24 канал
Раніше кандидатуру Галущенка на посаду глави Міністерства енергетики подав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також Вітренка призначили очільником "Нафтогазу"
Профільний комітет погодив кандидатуру Галущенка
А вже 28 квітня комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зібрався на засідання, аби розглянути це подання.
На ньому комітет вирішив погоди кандидатуру віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.
Я вас вітаю, ви отримали підтримку комітету. Відповідно рішення комітету – рекомендувати Раді схвалити відповідну кандидатуру. Рішення комітету прийнято,
– зазначив глава комітету Андрій Герус.
За кандидатуру Галущенка проголосували 17 членів комітету, 5 нардепів утрималися.
Тепер за призначення Галущенка мають проголосувати в сесійній залі парламенту. Зроблять ще вже 29 квітня.
Посада міністра енергетики: останні новини
- Уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК "Нафтогаз України". На його місце призначили колишнього виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.
- Окрім того, тимчасовим очільником міністерства призначили заступника міністра енергетики Юрія Бойка.
- Днями спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нового главу Міністерства енергетики можуть погодити вже 29 квітня.
Поділитися новиною