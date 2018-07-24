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Комитет по культуре Госдумы возглавит Ямпольская, которая приобрела известность после заявлений

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Елена Ямпольская
Елена Ямпольская / ВВС. Россия

Партия "Единая Россия" предложила назначить депутата Елену Ямпольскую новым главой комитета Госдумы по культуре. Широкую популярность она приобрела после заявлений о Сталине, церкви и национализме.

Об этом сообщил сайт ВВС. Россия.

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Должность главы думского комитета по культуре стала вакантной из-за того, что 14 июня умер его предыдущий председатель режиссер Станислав Говорухин. Кандидатура Ямпольской с высокой вероятностью получит поддержку, поскольку "Единая Россия" имеет большинство в Думе.

Отметим, что Ямпольская стала депутатом Госдумы в 2016 году. В парламенте Ямпольская пока не была особенно активна: за два года работы депутатом она внесла только один законопроект и подписалась под четырьмя коллективными, а на пленарных заседаниях она выступала девять раз.

Олена Ямпільська
Елена Ямпольская

Считается, что депутат также близка к Русской православной церкви. Также Ямпольская написала несколько книг, среди которых "Гимн настоящей стерве, или я у себя одна".

Ямпольская известна своими консервативными взглядами: она предлагала создать альтернативный патриотический союз журналистов, а также "сменить культурную элиту страны". Самым популярным ее выражением считают – "Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог, вторая – Сталин".

Теги: Новости России Новости политики религия
Источник: 24 канал
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