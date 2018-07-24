Комитет по культуре Госдумы возглавит Ямпольская, которая приобрела известность после заявлений
Партия "Единая Россия" предложила назначить депутата Елену Ямпольскую новым главой комитета Госдумы по культуре. Широкую популярность она приобрела после заявлений о Сталине, церкви и национализме.
Об этом сообщил сайт ВВС. Россия.
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Должность главы думского комитета по культуре стала вакантной из-за того, что 14 июня умер его предыдущий председатель режиссер Станислав Говорухин. Кандидатура Ямпольской с высокой вероятностью получит поддержку, поскольку "Единая Россия" имеет большинство в Думе.
Отметим, что Ямпольская стала депутатом Госдумы в 2016 году. В парламенте Ямпольская пока не была особенно активна: за два года работы депутатом она внесла только один законопроект и подписалась под четырьмя коллективными, а на пленарных заседаниях она выступала девять раз.
Елена Ямпольская
Считается, что депутат также близка к Русской православной церкви. Также Ямпольская написала несколько книг, среди которых "Гимн настоящей стерве, или я у себя одна".
Ямпольская известна своими консервативными взглядами: она предлагала создать альтернативный патриотический союз журналистов, а также "сменить культурную элиту страны". Самым популярным ее выражением считают – "Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог, вторая – Сталин".