Комітет з культури Держдуми очолить Ямпільська, яка набула популярності після заяв про Сталіна

Партія "Єдина Росія" запропонувала призначити депутата Олену Ямпільську новим головою комітету Держдуми з культури. Широку популярність вона набула після заяв про Сталіна, церкву і націоналізм.

Про це повідомив сайт ВВС. Россия.

Читайте також: Помер Станіслав Говорухін – відомий російський режисер

Посада глави думського комітету з культури стала вакантною через те, що 14 червня помер його попередній голова режисер Станіслав Говорухін. Кандидатура Ямпільської з високою ймовірністю отримає підтримку, оскільки "Єдина Росія" має більшість в Думі.

Зазначимо, що Ямпільська стала депутатом Держдуми в 2016 році. У парламенті Ямпільська поки не була особливо активна: за два роки роботи депутатом вона внесла лише один законопроект і підписалася під чотирма колективними, а на пленарних засіданнях вона виступала дев'ять разів.



Олена Ямпільська

Вважається, що депутат також близька до Російської православної церкви. Також Ямпільська написала кілька книг, серед яких "Гімн справжній стерві, або я у себе одна".

Ямпільська відома своїми консервативними поглядами: вона пропонувала створити альтернативний, патріотичний союз журналістів, а також "змінити культурну еліту країни". Найпопулярнішим її висловлюванням вважають – "Росію здатні утримати над безоднею дві сили. Перша називається Бог, друга – Сталін".