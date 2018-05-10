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Комитет по разведке Сената США планирует свернуть "российское расследование" в августе, – СМИ

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Комитет по разведке Сената США планирует завершить
Комитет по разведке Сената США планирует завершить "российское расследование" в августе / arstechnica.com

Сенатский комитет по разведке США уже в августе завершит свое расследование относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году августе этого года.

По словам председателя комитета Ричарда Берра, на завершающей стадии его члены изучат вопрос наличия доказательств "сотрудничества или сговора" между членами избирательной кампании Трампа и РФ, сообщает The Hill.

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В августе, вполне вероятно, нашему персоналу будет предоставлена возможность завершить расследование,
– заявил Берр.

К тому же, комитет по разведке еще должен будет составить ряд промежуточных докладов, и первый из них будет касаться документа, в котором разведслужбы США подтвердили "российское вмешательство" в выборы в США, отмечает издание. Комитет также готовит доклады касательно ответа администрации Обамы на попытки России повлиять на демократический процесс в Америке.

Напомним, комитет разведки США не нашел никаких доказательств того, что президентская кампания Дональда Трампа в 2016 году имела связи с Россией. Однако представители Демократической партии, находящиеся в оппозиции к Трампу, с таким выводом не согласны.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия  избранию Трампа.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Выборы в США
Источник: 24 Канал
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