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Комітет із розвідки Сенату США планує згорнути "російське розслідування" у серпні, – ЗМІ

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Комітет із розвідки Сенату США планує завершити
Комітет із розвідки Сенату США планує завершити "російське розслідування" у серпні / arstechnica.com

Сенатський комітет із розвідки США вже у серпні завершить своє розслідування щодо втручання Росії в американські вибори у 2016 році серпні цього року.

За словами голови комітету Річарда Берра, на завершальній стадії його члени вивчать питання наявності доказів "співпраці або змови" між членами виборчої кампанії Трампа та РФ, повідомляє The Hill.

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У серпні, цілком імовірно, нашому персоналу буде надана можливість завершити розслідування,
 заявив Берр.

До того ж, комітет із розвідки ще муситиме скласти низку проміжних доповідей, і перша з них стосуватиметься документа, в якому розвідслужби США підтвердили "російське втручання" у вибори в США, зауважує видання. Комітет також готує доповіді про відповідь адміністрації Обами на спроби Росії вплинути на демократичний процес в Америці. 

Нагадаємо, комітет розвідки США не знайшов жодних доказів того, що президентська кампанія Дональда Трампа у 2016 році мала зв’язки із Росією. Проте представники Демократичної партії, що перебувають в опозиції до Трампа, з таким висновком не згідні.

Із чого розпочалося "російське розслідування"? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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