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      Комитет Рады наспех и втихую поддержал альтернативный законопроект о рынке земли

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      Комитет Рады наспех и втихую поддержал альтернативный законопроект о рынке земли
      Комитет Рады наспех и втихую поддержал альтернативный законопроект о рынке земли / pinterest.com

      Аграрный комитет поддержал законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Этот законопроект был внесен депутатами от партии "Слуга народа" как альтернативный правительственному.

      Заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30. Внефракционный депутат Оксана Савчук в кулуарах Рады сообщила, что в заседание перенесли буквально в последний момент на 9:00.

       Обратите внимание: Ситуация сложная, – Зеленский поддерживает запрет продажи земли иностранцам

      В 8.40 утра мне звонят и говорят, что комитет состоится в 9 утра! За 20 минут всем надо было собраться. Некоторым звонили за 5 минут до 9 утра,
      – рассказала Савчук.

      Почему заседания решили перенести – неизвестно. Заметим, что СМИ не были проинформированы об изменениях. Почти все представители "Слуги народа" на заседание пришли.

      Кроме того, уже в 9:08 комитет успел рассмотреть все зарегистрированные законопроекты. Савчук добавила, что на 1 законопроект потратили менее 1 минуты.

      Впоследствии в пресс-служба комитета сообщили, что рекомендуют Раде поддержать законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

      Что предусматривает законопроект №2178-10?

      В этом документе – важные изменения относительно рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Заметим, что те иностранцы, которые на сегодня уже 3 года арендуют землю, они имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большие агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю также имеют первоочередное право выкупить ее. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

      Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

       Подробнее здесь: Иностранцы не смогут купить землю в Украине до 2024 года: что известно об обновленном законопроекте

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Законодательство Рынок труда Оренда земли Слуга народа
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