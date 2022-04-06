Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Киев продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес. Открываются все больше кофеен, лавок, СТО, других частных предприятий. Работают все системы жизнеобеспечения города, предприятия критической инфраструктуры,

– сообщил мэр Киева.

Он отметил, что началась уборка и озеленение города.

"Коммунальные службы столицы начали весеннюю уборку и благоустройство города. Благоустраивают парки, зеленые зоны, высаживают деревья и цветы. Убирают улицы. Мы постепенно запускаем больше маршрутов общественного транспорта", – сказал Кличко.

В то же время он призвал жителей столицы, которые выехали, еще немного подождать с возвращением домой, ведь существует угроза обстрелов города.

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