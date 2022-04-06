Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Проте він нагадав, що Київ продовжує жити в умовах воєнного стану.

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Водночас столиця працює, жвавішає приватний бізнес. Відкриваються все більше кав'ярень, крамниць, СТО, інших приватних підприємств. Працюють усі системи життєзабезпечення міста, підприємства критичної інфраструктури,

– повідомив мер Києва.

Він зазначив, що розпочалося прибирання і озеленення міста.

"Комунальні служби столиці розпочали весняне прибирання і благоустрій міста. Впорядковують парки, зелені зони, висаджують дерева та квіти. Прибирають вулиці. Ми поступово запускаємо більше маршрутів громадського транспорту", – сказав Кличко.

Водночас він закликав мешканців столиці, які виїхали, ще трохи зачекати з поверненням додому, адже існує загроза обстрілів міста.

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