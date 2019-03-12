Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует

Коммуналка растет, долги накапливаются. Украинцы снова задумались – а могут ли отобрать жилье за коммунальную задолженность? Журналисты 24 канала расспросили юристов – какая сумма задолженности является критической, кто и как может или не может забрать жилье, и что делать, чтобы этого не произошло.

Министр юстиции Павел Петренко уверяет, что никто не имеет права отобрать жилье за долги за коммуналку. И что этот вопрос "даже не обсуждается".

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Но действующее законодательство Украины такую ситуацию допускает. И отобрать жилье у коммунальных должников могут. Но не у всех. Процедура эта непростая, имеет несколько аспектов и условий. И в основном используется теми, кому задолжали, как элемент запугивания должников, а не как исправный и простой механизм взимания долгов, говорят юристы.

Причина задолженности за ЖКУ – здесь ключевая. Если не можете оплачивать из-за малых доходов – жилье не потеряете. А если имеете финансовую возможность, но не хотите платить – недвижимость могут отсудить.

Как происходит процесс взыскания долгов

Юрист практики интеллектуальной собственности, земельного права и исполнительного производства Андрей Григоренко отметил – поставщик жилищно-коммунальных услуг может лишь требовать у потребителя таких услуг оплатить задолженность.

Угрожать тем, что из-за имеющейся задолженности поставщик соответствующих услуг может отобрать жилье, он не имеет права. Такие действия являются незаконными. "Выбить" долги, забрав квартиру или любое другое имущество, поставщик жилищно-коммунальных услуг не может,

– подчеркнул юрист.

Если должник отказывается платить долги добровольно или заключить договор реструктуризации, то поставщик коммунальных услуг может обратиться в суд и требовать уплаты самой суммы задолженности вместе с учетом индекса инфляции за все время просрочки и 3% годовых, пояснила в комментарии 24 каналу адвокат, партнер АО "Бачинский и партнеры", руководитель практики судебного представительства Наталья Жеманова. Порядок принудительного исполнения решения суда о взыскании задолженности и порядок реализации недвижимого или иного имущества регулируются Законом Украины "Об исполнительном производстве".

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Адвокат отметила – сейчас поставщик может обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности. Приказное производство – это упрощенная процедура без вызова сторон. Если суд вынесет судебный приказ – потребитель может его отменить, обосновав незаконность требований поставщика. Но если не отменит, нужно решение суда выполнить.

Андрей Григоренко уточнил: прежде всего долг взыскивается со счетов в банках и карточных счетов. Если их нет или недостаточно – деньги могут взыскать с заработной платы, пенсии или стипендии. При этом, размер отчислений с таких доходов должника не должен превышать 20% суммы доходов, которые остаются после вычета обязательных налогов и сборов.

В случае отсутствия каких-либо доходов у должника для погашения задолженности взыскание возможно на принадлежащее ему имущество. Это могут быть объекты недвижимости, движимое имущество – транспортные средства или иное имущество. Законом предусмотрен порядок описи такого имущества, выставления на торги с целью его реализации.

Именно тогда существует потенциальная возможность потерять жилье. Исполнительная служба может наложить арест на имущество должника, списать деньги с его счетов и принудительно реализовать его имущество,

– объяснила Жеманова.

Законом также предусмотрено внесение должника в Единый реестр должников, объявление транспортного средства в розыск, возможность обращения государственного исполнителя с ходатайством в суд о запрете выезда за границу.

Андрей Григоренко отметил – должник имеет право ежемесячно вносить на депозитный счет, например, 1000 гривен или другую большую сумму, тогда ему не смогут вменить неисполнение решения суда.

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Какая сумма долга грозит потерей жилья

Основанием для возможного наложения ареста на квартиру должника является сумма задолженности не меньше, чем 20 минимальных заработных плат. На сегодня это 83 460 гривен. Но даже такая сумма не означает автоматического отъема жилья.

Повторим – должно быть решение суда о взыскании с соответствующего должника задолженности за жилищно-коммунальные услуги. И только если должник отказывается исполнять решение суда, не имеет доходов, но имеет не одну жилую недвижимость – ее могут продать, чтобы взыскать долг.

Однако, даже если такое жилье и продали уже на аукционе за долги, то реально выселить лицо не так просто. Ведь принудительное выселение лица из реализованного жилья – уже дело отдельного судебного разбирательства,

– акцентировала Наталья Жеманова.

Она уточнила: исполнение решения суда о принудительной реализации жилья может быть осуществлено как государственным, так и частным исполнителем. Но последний не может выполнять производство о выселении малолетних и несовершеннолетних детей.

Условия, при которых жилье не заберут

Если сумма задолженности меньше 20 "минималок" и жилье у должника – единственное. Тогда исполнитель обязан исполнить решение суда за счет другого имущества должника.

Если задолженность больше 83 тысяч гривен и у должника есть другая недвижимость, то исполнитель имеет право наложить на нее арест. Арестованное имущество оценивают и продают на электронных торгах.

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Что делать, чтобы не довести до потери жилья

Еслиу вас долг по плате за содержание жилья и за потребленные коммунальные услуги, ві не можете своевременно его погасить и хотите избежать судебного процесса – эксперты советуют заключить договор на реструктуризацию задолженности. Для этого обратитесь к предприятиям-предоставителям жилищно-коммунальных услуг и договоритесь о ежемесячном равномерном погашении этой реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Задолженность может быть реструктуризирована на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга. В исключительном случае срок реструктуризации может быть продлен.

Общая сумма текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности не должна превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

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