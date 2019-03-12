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      Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги: як це діє

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      Комунальні борги - чи можуть забрати квартиру в Україні
      Комунальні борги і втрата житла: що варто знати / 24 канал

      Комуналка росте, борги накопичуються. Українці знову задумалися – а чи можуть відібрати житло за комунальну заборгованість? Журналісти 24 каналу розпитали юристів – яка сума заборгованості є критичною, хто і як може чи не може забрати житло, та що робити, щоб цього не сталося.

      Міністр юстиції Павло Петренко запевняє, що ніхто не має права відібрати житло через борги за комуналку. І що це питання "навіть не обговорюється". 

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      Але чинне законодавство України таку ситуацію допускає. І відібрати житло у комунальних боржників можуть. Але не у будь-кого. Процедура ця непроста, має кілька аспектів та умов. І здебільшого використовується тими, кому заборгували, як елемент залякування боржників, а не як справний і простий механізм стягування боргів, кажуть юристи.

      Причина заборгованості за ЖКП – тут ключова. Якщо не можете оплачувати через малі доходи – житло не втратите. А якщо маєте фінансову спроможність, але не хочете платити – нерухомість можуть відсудити.

      Як відбувається процес стягнення боргів

      Юрист практики інтелектуальної власності, земельного права та виконавчого провадження Андрій Григоренко наголосив – постачальник житлово-комунальних послуг може лише вимагати у споживача таких послуг оплатити заборгованість. 

      Погрожувати тим, що через наявну заборгованість постачальник відповідних послуг може відібрати житло, він не має права. Такі дії є незаконними. "Вибити" борги, забравши квартиру або будь-яке інше майно, постачальник житлово-комунальних послуг не може,
      – наголосив юрист.

      Якщо боржник відмовляється сплачувати борги добровільно або укласти договір реструктуризації, то постачальник комунальних послуг може звернутись до суду і вимагати сплати самої суми заборгованості разом із урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення і 3% річних, пояснила у коментарі 24 каналу адвокат, партнер АО "Бачинський та партнери", керівник практики судового представництва Наталія Жеманова. Порядок примусового виконання рішення суду про стягнення заборгованості і порядок реалізації нерухомого або іншого майна – регулюються Законом України "Про виконавче провадження".

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      Адвокат зауважила – зараз постачальник може звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення заборгованості. Наказне провадження – це спрощена процедура без виклику сторін. Якщо суд винесе судовий наказ – споживач може його скасувати, обґрунтувавши незаконність вимог постачальника. Але якщо не скасує – треба рішення суду виконати.

      Андрій Григоренко уточнив: насамперед борг стягується з рахунків у банках та карткових рахунків. Якщо їх немає або недостатньо – гроші можуть стягнути із заробітної плати, пенсії або стипендії. При цьому, розмір відрахувань з таких доходів боржника не повинен перевищувати 20% суми доходів, які залишаються після відрахування обов’язкових податків і зборів.

      У разі відсутності будь-яких доходів у боржника для погашення заборгованості стягнення можливе на належне йому майно. Це можуть бути об’єкти нерухомості, рухоме майно – транспортні засоби або інше майно. Законом передбачено порядок опису такого майна, виставлення на торги з метою його реалізації.

      Саме тоді існує потенційна можливість втратити житло. Виконавча служба може накласти арешт на майно боржника, списати гроші з його рахунків та примусово реалізувати його майно,
      – пояснила Жеманова.

      Законом також передбачено внесення боржника до Єдиного реєстру боржників, оголошення транспортного засобу в розшук, можливість звернення державного виконавця з поданням до суду про заборону виїзду за кордон.

      Андрій Григоренко зауважив – боржник має право щомісячно вносити на депозитний рахунок, наприклад, 1000 гривень або іншу більшу суму, тоді йому не зможуть закинути не виконання рішення суду.

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      Яка сума боргу загрожує втратою житла

      Підставою для можливого накладення арешту на квартиру боржника є сума заборгованості не менша, ніж 20 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 83 460 гривень. Але навіть така сума не означає автоматичного відбирання житла.

      Повторимо – має бути рішення суду про стягнення з відповідного боржника заборгованості за житлово-комунальні послуги. І лише якщо боржник відмовляється виконувати рішення суду, не має доходів, але має не одну житлову нерухомість – її можуть продати, щоб стягнути борг.

      Проте, навіть якщо таке житло і продали вже на аукціоні за борги, то реально виселити особу не так просто. Адже примусове виселення особи з реалізованого житла – вже справа окремого судового розгляду,
      – акцентувала Наталія Жеманова.

      Вона уточнила: виконання рішення суду про примусову реалізацію житла може бути здійснено як державним, так і приватним виконавцем. Але останній не може виконувати провадження щодо виселення малолітніх і неповнолітніх дітей.

      Умови, за яких житло не заберуть

      Якщо сума заборгованості менша за 20 "мінімалок" і житло у боржника – єдине. Тоді виконавець зобов’язаний виконати рішення суду за рахунок іншого майна боржника.

      Якщо заборгованість більша за 83 тисячі гривень і у боржника є інша нерухомість – виконавець має право накласти на неї арешт. Арештоване майно оцінюють і продають на електронних торгах.

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      Що робити, щоб не дожитись до втрати житла

      Якщо маєте борг по платі за утримання житла та за спожиті комунальні послуги, не можете своєчасно його погасити та хочете уникнути судового процесу – експерти радять укласти договір на реструктуризацію заборгованості. Для цього зверніться до  підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг і домовтеся про щомісячне рівномірне погашення цієї реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

      Заборгованість може бути реструктуризована на термін до 60 місяців залежно від суми боргу. У винятковому випадку термін реструктуризації може бути продовжений.

      Загальна сума поточних платежів та платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості не повинна перевищувати 25% доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян, і 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Комунальні послуги Законодавство ЖКГ Статті
      Джерело: 24 канал
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