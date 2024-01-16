Такое мнение 24 Каналу выразил доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что, по словам российских ученых, чтобы привести в порядок ЖКХ в России, нужно 20 триллионов рублей. Однако денег на это в стране-агрессоре не будет.
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"Это не последний ряд катастроф. Он будет повторяться каждую зиму. И дальше начнется еще отключение электроэнергии, ведь износ активов в электроэнергетике российской тоже очень велик", – подчеркнул Липсиц.
В России немало плотин, у которых уже истек срок действия. Также есть много подстанций, которые начинают гореть. Это все старое, поэтому его нужно срочно ремонтировать и заменять. Однако денег на это не выделяют. В российском бюджете заложено резкое сокращение затрат на ЖКХ.
Серьезно говорю, без шуток, что нужно учиться ставить буржуйки в квартиры. Запастись дровами. Закупать биотуалеты в квартиры и требовать, чтобы во дворе сделали водяную колонку,
– сказал доктор экономических наук.
С лифтами у россиян тоже проблемы. Для их ремонта нет запчастей, ведь большинство из них – иностранного производства.
Деньги не для россиян
По словам Игоря Липсица, россияне ему пишут о том, что трубы, которые только поставили, начинают протекать после сварки. Все из-за тонкого металла, ведь на этом сэкономили и украли.
Кроме того, люди самостоятельно начали собирать деньги на ремонт домов. Это при том, что в платежках российского ЖКХ есть статья о капитальном ремонте. Однако деньги из этого уходили, похоже, на оружие, а не на ремонт домов.
"Когда лопнули батареи, это значит, что дальше начинается плесень по стенам. И это жилье становится непригодным к жизни", – подчеркнул Липсиц.
Строить новые дома дорого. А бесплатно россиянам никто жилье не даст. Денег в российском бюджете нет, ведь все средства уходят на войну против Украины.
Проблемы с ЖКХ в России
- В Ростове-на-Дону и ближайших городах 13 января сообщали о масштабном отключении электроэнергии. Все якобы из-за аварии. Кроме того, в некоторых российских городах ввели веерные отключения света.
- Кроме проблем со светом, в России колоссальные проблемы с теплоснабжением. К примеру, в Подмосковье людям пришлось греться костром во дворе.
- Замерзают россияне и в Карелии. Там 39 котельных подчиняется министерству обороны России. Большинство работает на твердом топливе, однако оно некачественное.
- Проблемы есть и в Липецке, где 24 градуса мороза. Причина – прорыв теплосети в нескольких местах.