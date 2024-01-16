Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що, за словами російських вчених, аби привести до ладу ЖКГ в Росії, треба 20 трильйонів рублів. Однак грошей на це у країні-агресорці не буде.

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"Це не остання низка катастроф. Вона повторюватиметься щозими. І далі почнеться ще відключення електроенергії, адже зношення активів в електроенергетиці російській теж дуже велике", – наголосив Ліпсіц.

У Росії немало гребель, які вже вичерпали термін дії. Також є багато підстанцій, які починають палати. Це все старе, тож його треба терміново ремонтувати та замінювати. Однак грошей на це не виділяють. У російському бюджеті закладено різке скорочення витрат на ЖКГ.

Серйозно кажу, без жартів, що треба вчитися ставити буржуйки у квартири. Запасатися дровами. Закупляти біотуалети у квартири й вимагати, аби у дворі зробили водяну колонку,

– сказав доктор економічних наук.

З ліфтами у росіян теж проблеми. Для їхнього ремонту немає запчастин, адже більшість із них – іноземного виробництва.

Гроші не для росіян

За словами Ігоря Ліпсіца, росіяни йому пишуть про те, що труби, які щойно поставили, починають протікати після зварювання. Усе через тонкий метал, адже на цьому зекономили та вкрали.

Окрім того, люди самотужки почали збирати гроші на ремонт будинків. Це при тому, що у платіжках російського ЖКГ є стаття про капітальний ремонт. Однак гроші з цього йшли, схоже, на зброю, а не на ремонт будинків.

"Коли лопнули батареї – це означає, що далі починається пліснява по стінах. І це житло стає непридатним до життя", – наголосив Ліпсіц.

Будувати нові будинки дорого. А безплатно росіянам ніхто житло не дасть. Грошей в російському бюджеті немає, адже усі кошти йдуть на війну проти України.

Проблеми з ЖКГ в Росії