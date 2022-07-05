Однако теперь этим заинтересовались Запорожская ОВА. Глава администрации Александр Старух уже дал поручение проверить обоснованность таких "капитальных вложений", а также их законность.

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Какой кофе закупили коммунальщики

Концерн "Городские тепловые сети" горсовета Запорожья объявило тендерную закупку желаемого кофе на сумму в 113 тысяч гривен. При этом коммунальщики отметили, что это должен быть не обычный кофе.

Вопрос в том, что именно за сорт кофе из Колумбии требуется, потому что кофе из Колумбии имеет множество сортов с указанными вкусами. Нужен сорт кофе – 100% арабика. Вкус – груша, черный шоколад, изюм,

– написали представители концерна.

Однако они решили, что их могли неправильно понять продавцы кофе. Поэтому сделали также уточнение "отмечаем, что все три и только эти три вкуса должны присутствовать и ощущаться в кофе".



Требования в закупке кофе теплосетей Запорожье / Скриншот

Отклонили самые дешевые тендерные предложения

Всего в системе тендерных закупок prozorro представили свои предложения 4 компании. Однако работники теплосетей отклонили 3 из них, которые как раз были самыми дешевыми. Причинами были в двух случаях несоответствие товара, а в одном неправильное заполнение документации.

Потому закупить колумбийское зерно решили у ООО "Аргантек" – за 105 300 гривен. То есть по 702 гривны за один килограмм кофе. Договор должен был быть подписан 1 июля.



Предложения закупки кофе коммунальщиков / Скриншот

Кто будет проверять законность тендера "Городских тепловых сетей"

Глава ОВА подчеркнул, что у него возник когнитивный диссонанс. Ведь сначала прочитал новость о вариантах проведения отопительного сезона в условиях возможного уменьшения объемов поставок природного газа. Потом уже чиновник увидел любовь к горячим напиткам в коммунальном предприятии областного центра.

Еще бы можно было понять, если бы руководство коммунального предприятия закупило за свои сэкономленные на премиях деньги тушенку для бойцов Запорожской бригады терробороны. Но отказываюсь понимать, почему запорожцы должны оплачивать руководителям теплосетей арабику со вкусом груши и шоколада,

– возмутился Старух.

Он поручил провести проверку целесообразности закупки в ближайшее время. Этим должен заняться директор департамента ЖКХ Виталий Литвиненко.

Другие "интересные" тендерные закупки этого предприятия

24 канал исследовал для вас еще несколько тендеров предприятия Запорожского горсовета. Оказалось, что среди них были и другие, которые могли привлечь внимание:

Ранее тот же концерн уже покупал кофе. 10 мая они провели похожую закупку 45 килограммов колумбийского кофе Las Pavas за 31 590 гривен.

Вероятно, это не является чем-то необычным для концерна "Городские тепловые сети". Ведь еще в ноябре 2021 года они купили швейцарскую кофеварку. Это была тоже недешевая закупка – почти 84 тысяч гривен за одно устройство.

Но не стоит думать, что до этого работники концерна не пили горячие напитки. У них уже был кипятильник за 4 тысячи гривен, который решили купить в августе того же 2021 года.

В этих тендерах заметно, что в "теплосетях" Запорожья нет особых проблем с оформлением объявлений prozorro. Однако их работники стремятся развиваться. Поэтому в декабре за 5 520 тысяч гривен приобрели журналы "Советник в сфере государственных закупок". Это были 12 экземпляров – по 460 гривен за один журнал.

Интересно – как выводили миллиарды из-под открытых закупок: смотрите видео