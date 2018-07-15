Коммунистическое правительство Кубы намерено признать частную собственность
Власти Кубы заявили о намерении впервые признать частную собственность в стране со времен коммунистической конституции.
Об этом сообщает "Радио свобода".
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Детали были обнародованы 14 июля в пакете реформ, которые планирует рассмотреть Национальная ассамблея позже в этом месяце и может вынести их на общегосударственном референдуме до конца 2018 года.
Действующая в стране конституция Кубы была написана в советские времена. Она признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и общую собственность.
Сотни тысяч кубинцев стали самозанятыми с 2010 года в новых частных компаниях, начиная от ресторанов и салонов красоты.
Изменения возникли в рамках рыночных реформ бывшего президента Рауля Кастро, направленных на усиление экономики.
Запланированная конституционная реформа наряду с президентом создаст позицию премьер-министра. Однако Коммунистическая партия, как единственная политическая сила в стране, все же сохранится.