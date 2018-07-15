Комуністичний уряд Куби має намір визнати приватну власність

Влада Куби заявила про намір вперше визнати приватну власність у країні з часів комуністичної конституції.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Читайте також: Авіакатастрофа на Кубі: стан єдиної пасажирки, яка вижила, покращується

Деталі були оприлюднені 14 липня в пакеті реформ, які планує розглянути Національна асамблея пізніше цього місяця і може винести їх на вседержавний референдум до кінця 2018 року.

Конституція Куби, що наразі діє в країні, була написаною ще у радянські часи. Вона визнає лише державну, кооперативну, фермерську, особисту та спільну власність.

Сотні тисяч кубинців стали самозайнятими з 2010 року у нових приватних компаніях, починаючи від ресторанів і салонів краси.

Зміни виникли в рамках ринкових реформ колишнього президента Рауля Кастро, спрямованих на посилення економіки.

Запланована конституційна реформа поряд з президентом створить позицію прем'єр-міністра. Однак Комуністична партія, як єдина політична сила в країні, все ж збережеться.