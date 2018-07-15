14:06
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Комуністичний уряд Куби має намір визнати приватну власність

112 Читать новость на русском
На Кубі мають намір дозволити приватну власність
На Кубі мають намір дозволити приватну власність / mapme.club

Влада Куби заявила про намір вперше визнати приватну власність у країні з часів комуністичної конституції.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Читайте також: Авіакатастрофа на Кубі: стан єдиної пасажирки, яка вижила, покращується

Деталі були оприлюднені 14 липня в пакеті реформ, які планує розглянути Національна асамблея пізніше цього місяця і може винести їх на вседержавний референдум до кінця 2018 року.

Конституція Куби, що наразі діє в країні, була написаною ще у радянські часи. Вона визнає лише державну, кооперативну, фермерську, особисту та спільну власність.

Сотні тисяч кубинців стали самозайнятими з 2010 року у нових приватних компаніях, починаючи від ресторанів і салонів краси.

Зміни виникли в рамках ринкових реформ колишнього президента Рауля Кастро, спрямованих на посилення економіки.

Запланована конституційна реформа поряд з президентом створить позицію прем'єр-міністра. Однак Комуністична партія, як єдина політична сила в країні, все ж збережеться.

Теги: Новини політики Куба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
сьогодні, 14:00 Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
Єгор Соболєв 58
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сьогодні, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 1017
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сьогодні, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 2006
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 липня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 766
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 липня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 3301
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Готівковий курс валют 2 липня: євро і долар синхронно подешевшали
 2 липня , 19:35
Присутність США в Україні, навіть не на полі бою, злить Росію, – Bloomberg
 8 лютого , 19:44
Вища рада правосуддя звільнила суддю, яка судила активістів Євромайдану
14 лютого , 08:32
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук