Авіакатастрофа на Кубі: стан єдиної пасажирки, яка вижила, покращується

Єдина пасажирка, що вижила на борту кубинського літака, який 18 травня розбився поблизу Гавани, вже сама дихає та перебуває у свідомості.

Йдеться про 19-річну громадянку Куби Майлен Діас, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Реакція її організму на терапевтичні дії сприятлива, ми домоглися стабілізації функціонування органів, а це – дуже важливо. Також має велике значення той факт, що кілька годин тому ми змогли відключити її від апарату штучної вентиляції легенів, тому що пацієнтка вже може дихати самостійно,

– зазначив директор лікарні, у якій перебуває жінка, Карлос Альберто Мартінес.

Незважаючи на це, стан Діас оцінюють як важкий, медики не виключають виникнення ускладнень в процесі лікування.

Наразі єдина пасажирка, яка вижила в авіакатастрофі на Кубі, вже може спілкуватися із родичами та медичними працівниками.

Нагадаємо, 18 травня в аеропорту Гавани на Кубі при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту літака перебували 114 людей, лише двом з них вдалося вижити. Пізніше стало відомо, що одна людина померла у лікарні. Українців серед постраждалих та загиблих не було.