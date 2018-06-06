Авиакатастрофа на Кубе: состояние единственной выжившей пассажирки улучшается

Единственная пассажирка, выжившая на борту кубинского самолета, который 18 мая разбился вблизи Гаваны, уже сама дышит и находится в сознании.

Речь идет о 19-летней гражданке Кубы Майлен Диас, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

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Реакция ее организма на терапевтические действия благоприятная, мы добились стабилизации функционирования органов, а это – очень важно. Также имеет большое значение тот факт, что несколько часов назад мы смогли отключить ее от аппарата искусственной вентиляции легких, потому что пациентка уже может дышать самостоятельно,

– отметил, Карлос Альберто Мартинес, директор больницы, в которой находится женщина.

Несмотря на это, состояние Диас оценивают как тяжелое, медики не исключают возникновения осложнений в процессе лечения.

Сейчас единственная пассажирка, которая выжила в авиакатастрофе на Кубе, уже может общаться с родственниками и медицинскими работниками.

Напомним, 18 мая в аэропорту Гаваны на Кубе при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту самолета находились 114 человек, лишь двоим из них удалось выжить. Позже стало известно, что один человек умер в больнице. Украинцев среди пострадавших и погибших не было.