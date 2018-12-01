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      Компактность и пространство под одной крышей: рациональный дизайн однокомнатки в Одессе

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      Архитекторы из Одессы Дмитрий Сивак и Артем Тригубчак воплотили в жизнь стильное и эргономичное решение для интерьера квартиры площадью 45 квадратов.

      Перед дизайнерами стояла задача грамотно реализовать назначение каждого квадратного метра в небольшом доме в Одессе.

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      Как говорится на сайте Дмитрия Сивака, с самого начала проект имел особенности: в квартире было предусмотрено несколько помещений, но практически совсем не было кирпичных стен.

      Клиентом была молодая девушка и одним из ее главных приоритетов было большое количество шкафов и мест хранения.

      дизайн Одеса квартира інтер'єр
      Практичность со вкусом воплощена в работе украинских дизайнеров в Одессе

      Тогда стало понятно, что в новых стенах нет нужды, поскольку шкафы могут запросто выполнять роль перегородок.

      Інтер'єр квартира Одеса
      Дизайнерские решения в однокомнатной квартире в Одессе

      шафи перегородки квартира Одеса
      Шкафы выполняют роль перегородок в дизайнерской квартире в Одессе

      Таким образом, в однокомнатной квартире площадью 45 квадратов были рационально обустроены полноценная кухня, гостевая комната и спальня.

      Одеса квартира планування
      Планирование однокомнатной квартиры в Одессе с дизайном от Сивака и Тригубчака

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      Теги: Новости Украины Фотоновости Новости Одессы Новости недвижимости Архитектура и дизайн Декор и дом Идеи для интерьера
      Источник: 24 канал
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