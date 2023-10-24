Компании BlaBlaCar и Busfor, принадлежащие французской Comuto SA и продолжающие работать в Украине и России, уплатили в российский бюджет 118,3 миллиона рублей в 2022 году. Это эквивалентно 58 "Шахедам", которыми Россия атакует Украину. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина.

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В 2022 году BlaBlaCar в России получил прибыль почти 340 миллионов рублей, а также увеличил доход в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Русский Busfor увеличил доход в 2022 году в 1,6 раза – до 149,1 миллиона рублей. В результате суммарная прибыль обеих российских структур Comuto SA составила почти 270 миллионов рублей. У компаний есть единственный директор Алексей Скоробогатов. Французские журналисты обвиняют его в тесных связях с крупным российским бизнесом и властью.

Также международная система бронирования в сфере туризма Amadeus IT Group, которая также продолжает работать в двух странах, уплатила в госбюджет страны-агрессора в 2022 году налогов и взносов на сумму 110,8 миллиона рублей.

Маркетплейс по продажам изображений Shutterstock (США) тоже продолжает получать доход в России и позволяет зарабатывать россиянам: за 2022 год компания уплатила 77,2 миллиона рублей в бюджет России.

По оценкам редакции, в общей сложности эти три компании уплатили в 2022 году примерно 306 миллионов рублей (5,1 миллиона долларов) налогов в бюджет государства-спонсора терроризма. Это сумма, которая может профинансировать около 5000 артиллерийских выстрелов по украинским военным, это – 150 иранских дронов, ежедневно разрушающих Одескую, Николаевскую, Харьковскою, Днепропетровскую и другие области.



Сколько дронов Россия могла закупить за налоги BlaBlaCar, Busfor и Shutterstock

Также компании не являются гарантированно безопасными в отношении персональных данных украинцев. Ряд экспертов выразили вероятность слияния информации российским властям и спецслужбам, говорится в расследовании РБК.

К примеру, услугами сервиса BlaBlaCar в разных странах пользуется около 100 миллионов человек, из них 8 миллионов украинцев. Автобусные поездки по онлайн системе GDS продаются как через отдельный сайт Busfor, так и через BlaBlaCar как интегрирующую платформу. По состоянию на 2019 год автобусный сервис объединял рейсы более 7000 перевозчиков, ежемесячно им пользовалось 7 миллионов пассажиров.

Национальное агентство по предотвращению коррупции пока не включило компании BlaBlaCar, Busfor и Shutterstock в перечень международных спонсоров. Их статус в рейтинге KSE Institute "выжидают".