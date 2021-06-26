В холдинге отметили, что их бизнес работает в обычном режиме и выполняет и будет продолжать выполнять свои обязательства как перед потребителями, так и перед десятками тысяч сотрудников.

Читайте также Разумков рассказал, почему не поддержал санкции СНБО против Фирташа и Фукса

Подсанкционное предприятие Фирташа работает

Группа заявила, что нацелена на выполнение контрактных обязательств по поставкам продукции и предоставлению услуг всех ее бизнесов, в частности азотного, титанового, газового, логистического, портового.

Наши бизнесы вносят свой вклад в рост экспорта украинских товаров заграницу. Мы будем продолжать развивать наши бизнесы на территории Украины и в других странах, где группа ведет деятельность,

– говорится в обращении.

Там заверили, что будут и дальше обеспечивать стабильную работу для более чем 50 тысяч сотрудников предприятий, выплачивая достойную зарплату.

Также в компании выразили уверенность в несправедливости введенных санкций. Однако отказались комментировать решение СНБО.

Санкции против Фирташа и его компаний: что известно