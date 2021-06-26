В холдинге отметили, что их бизнес работает в обычном режиме и выполняет и будет продолжать выполнять свои обязательства как перед потребителями, так и перед десятками тысяч сотрудников.
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Подсанкционное предприятие Фирташа работает
Группа заявила, что нацелена на выполнение контрактных обязательств по поставкам продукции и предоставлению услуг всех ее бизнесов, в частности азотного, титанового, газового, логистического, портового.
Наши бизнесы вносят свой вклад в рост экспорта украинских товаров заграницу. Мы будем продолжать развивать наши бизнесы на территории Украины и в других странах, где группа ведет деятельность,
– говорится в обращении.
Там заверили, что будут и дальше обеспечивать стабильную работу для более чем 50 тысяч сотрудников предприятий, выплачивая достойную зарплату.
Также в компании выразили уверенность в несправедливости введенных санкций. Однако отказались комментировать решение СНБО.
Санкции против Фирташа и его компаний: что известно
- 18 июня СНБО ввел санкции в отношении Дмитрия Фирташа. По словам Алексея Данилова, речь идет о полном перечне ограничений, которые может применить Украина.
- Причиной введения ограничений стало участие Фирташа в титановом бизнесе Group DF, в частности, поставки компанией сырья на военные предприятия России.
- Зеленский 24 июня подписал соответствующий указ, введя санкции в действие.