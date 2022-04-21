Поэтому продукция P&G продолжала продаваться и приносила налоги в бюджет России, из которого платят убийцам украинских детей. Однако теперь это уже сильно отразилось на репутации компании.

Обратите внимание Табачный гигант Imperial Brands передал бизнес в России инвесторам: уже оценены потери

Появился важный "фактор"

Дело в том, что многие конкуренты ушли с рынка тоталитарного государства. Потому в P&G, вероятно, решили этим воспользоваться.

Но все стало гораздо сложнее, когда эти бизнесмены все же ощутили влияние войны. Якобы прежде всего не на Procter & Gamble, а в розничных клиентах, поставщиках и дистрибьюторах клиентов. Поэтому это назвали "фактором", который и определит окончательное решение.

Боятся потерять свое имущество в Украине

P&G, в частности, производит бритвы Gillette. В России компания имеет около 2500 сотрудников. Однако также у них два завода в Украине, где работает 500 человек. В последнем заявлении компании отметили: начали опасаться, что эти производства разрушат.

Сколько они зарабатывали

До войны бизнес P&G в России и Украине составил примерно 2% ее чистой прибыли на глобальном рынке. В течение 2021 года компания заработала 11,73 миллиарда долларов. То есть в двух странах удалось заработать 235 миллионов долларов "чистыми".



Часть продукции, производимой этой компанией / Изображение MarketingWeek

Как они "частично выходили" и не вышли

Еще 7 марта генеральный директор Procter & Gamble опубликовал объемное открытое письмо о войне в Украине. В нем говорится, что:

компания прекратит все капитальные инвестиции в Россию;

закроет все без исключения рекламные компании и маркетинг;

значительно сократит ассортимент продукции.

Однако впоследствии оказалось, что они продолжили продавать там элементы гигиены, здоровья и личной гигиены. То есть львиную долю всей продукции.