Тому продукція P&G і далі продавалася та приносила податки в бюджет Росії, з якого платять вбивцям українських дітей. Проте тепер це вже сильно вдарило по репутації компанії.

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З'явився важливий "фактор"

Річ у тім, що багато конкурентів пішли з ринку тоталітарної держави. Тому в P&G, ймовірно, вирішили цим скористатися.

Та все стало значно складніше, коли ці бізнесмени все ж таки відчули вплив війни. Мовляв, передусім не на Procter & Gamble, а роздрібних клієнтів, постачальників і дистриб'юторів клієнтів. Тому це назвали "фактором", який і визначить остаточне рішення.

Бояться втратити своє майно в Україні

P&G, зокрема, виробляє бритви Gillette. У Росії компанія має приблизно 2500 співробітників. Проте також у них є два заводи в Україні, де працює 500 людей. В останній заяві компанії зазначили: почали боятися, що ці виробництва зруйнують.

Скільки вони заробляли

До війни бізнес P&G в Росії та Україні становив приблизно 2% її чистого прибутку на глобальному ринку. Протягом 2021 року, компанія заробила 11,73 мільярда доларів. Тобто у двох країнах вдалося заробити 235 мільйонів доларів "чистими".



Частина продукції, яку виробляє ця компанія / Зображення MarketingWeek

Як вони "частково виходили" та не вийшли

Ще 7 березня генеральний директор Procter & Gamble опублікував об'ємний відкритий лист щодо війни в Україні. У ньому мовиться, що:

компанія припинить всі капітальні інвестиції у Росію;

закриє всі без виключення рекламні компанії та маркетинг;

значно скоротить асортимент продукції.

Проте згодом виявилося, що вони продовжили там продавати елементи гігієни, здоров'я та особистої гігієни. Тобто левову частку всієї продукції.

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