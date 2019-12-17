Компании бизнесмена Хмельницкого несколько лет работали в Крыму – расследование

Сам Хмельницкий подтвердил журналистам, что его компании действительно контролировали и "Жигулину рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.

Почти четыре года компании, связанные с украинским бизнесменом Василием Хмельницким, нарушали санкции Евросоюза. Об этом стало известно во время совместного расследования "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив". Как выяснили журналисты, связанные с Хмельницким компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom.

Это делали компании "Столичная коммерческая группа" и "Крымская девелоперская компания", которые зарегистрировались в российском реестре после аннексии, а среди их прямых основателей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.



Структура собственности компаний Василия Хмельницкого / Инфографика: Настоящее Время

Санкции ЕС запрещают открывать новый и развивать старый бизнес в области строительства на территории аннексированного полуострова. В январе 2016 года "Крымская девелоперская компания", владельцем которой на тот момент была кипрская компания Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз – с 2,3 млн рублей до 200 млн рублей ($3,19 млн).

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В 2018 году кипрская Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи владельцы прятаются по цепочке оффшоров.

Сам Хмельницкий в запросе "Настоящего Времени" подтвердил, что его компании действительно контролировали и "Жигулину Рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.

Кипрские власти на запрос "Настоящего Времени" о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться к компании напрямую.