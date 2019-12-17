Компанії бізнесмена Хмельницького кілька років працювали у Криму – розслідування

Сам Хмельницький підтвердив журналістам, що його компанії дійсно контролювали і "Жигуліну Рощу", і торговий комплекс Meganom до 2018 року.

Майже чотири роки компанії, пов'язані з українським бізнесменом Василем Хмельницьким, порушували санкції Євросоюзу. Про це стало відомо під час спільного розслідування "Настоящего Времени" і антикорупційного проекту "Муніципальний сканер".

Масштабне розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву "Кримський архів". Як з'ясували журналісти, пов'язані з Хмельницьким компанії будували і володіли до 2018 року житловим комплексом "Жигуліна Роща" і ТРК Meganom.

Це робили компанії "Столична комерційна група" і "Кримська девелоперська компанія", які зареєструвалися в російському реєстрі після анексії, а серед їхніх прямих засновників була кіпрська компанія Хмельницького Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

Структура власності компаній Василя Хмельницького/Інфографіка: Настоящее Время

Санкції ЄС забороняють відкривати новий і розвивати старий бізнес в галузі будівництва на території анексованого півострова. У січні 2016 року "Кримська девелоперська компанія", власником якої на той момент була кіпрська компанія Хмельницького, збільшила свій статутний капітал майже в 100 разів – з 2,3 млн рублів до 200 млн рублів ($3,19 млн).

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У 2018 році кіпрська Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited повністю продала свої частки в кримських компаніях. Зараз ними володіють росіяни і кілька компаній з Кіпру та Британських Віргінських островів, чиї власники ховатися за ланцюжком офшорів.

Сам Хмельницький в запиті "Настоящего Времени" підтвердив, що його компанії дійсно контролювали і "Жигуліну Рощу", і торговий комплекс Meganom до 2018 року.

Кіпрська влада на запит "Настоящего Времени" про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернутися в компанії безпосередньо.