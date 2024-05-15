Компания "Филип Моррис Украина" запустила новую фабрику на Львовщине

В среду, 15 мая, компания Philip Morris International открыла новую фабрику во Львовской области. В новое производство инвестировали 30 миллионов долларов.

На фабрике будет работать пять производственных линий. Первую запустили в мае, еще четыре будут введены в эксплуатацию до конца года, что выведет производственную мощность фабрики на 10 миллиардов штук сигарет в год и полностью покроет потребности компании по обеспечению украинского рынка продукцией.

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Открытие нового завода

В этом году Филип Моррис отмечает 30 лет работы в Украине. За это время мы инвестировали около 750 миллионов долларов в экономику здесь. Несмотря на сложные условия мы смогли показать устойчивость и фокус на достижении результатов. То, что мы запустили фабрику меньше чем за год, свидетельствует о нашей безоговорочной уверенности в будущем Украины. Кроме того, инвестиции таких компаний, как Филип Моррис, чрезвычайно важны для улучшения имиджа Украины с целью дальнейшего привлечения международных инвесторов, создания рабочих мест и надежды на быстрое послевоенное восстановление,

– рассказал генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

Отметим, компания "Филип Моррис Украина" имеет фабрику в Харькове, однако она прекратила свою работу с началом полномасштабной войны. Восстановить производство там не имеет возможности из-за постоянных вражеских обстрелов. Несмотря на это, компания продолжает платить налоги в бюджет Харьковщины. Заботится и о своих работниках. На новой фабрике на Львовщине будет создано 250 рабочих мест. Сейчас на предприятии уже работает около 100 работников, которые были релоковани с харьковской фабрики "Филип Моррис", еще 150 работников переедут до конца года.

Кроме этого, компания уже выделила более 1,3 миллиона гривен на ремонт общественного укрытия вблизи фабрики и планирует дополнительно инвестировать 60 миллионов гривен в строительство собственного укрытия на территории фабрики.

Открыть еще одну фабрику, несмотря на войну в Украине, компания решила в конце 2022 года.

Мы понимали, что нам важно иметь свое производство в Украине. Ведь это дает полный контроль над качеством продукции, над себестоимостью, это позволяет привлечь людей, создать новые рабочие места,

– добавил Максим Барабаш.

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий отметил, что открытие фабрики "Филип Моррис Украина" – это самая большая инвестиция во время войны от иностранной компании на Львовщине.

Это также дополнительные поступления в бюджет всех уровней в виде налогов и сборов. Кроме того, это важный сигнал для других потенциальных инвесторов, с которыми мы регулярно встречаемся, но которые ожидают, что кто-то другой решится первым, а тогда уже и они придут в нашу область, потому что это автоматически будет означать, что здесь безопасно,

– отметил Максим Козицкий.

На открытии фабрики побывал и председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, он заявил, что в условиях войны открытие фабрики такого уровня в Украине – очень ценно.

Для нас имеют значение три вещи в условиях войны – это создание рабочих мест, восстановление промышленности, производства и уплата налогов. И здесь мы видим реализацию проекта, который все эти три фактора учел и поставил пример другим,

– добавил Дмитрий Наталуха.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны компания инвестировала более 400 млн грн в различные социальные и гуманитарные проекты в Украине.

Только за прошлый год закупили оборудования для больниц в разных областях Украины на более 22 миллионов гривен. Также компания выделила 4 млн грн для львовского реабилитационного центра "Незламні" для закупки медицинского оборудования. Еще 1 млн грн направим на закупку оборудования для Superhumans Center. Поддерживаем и Харьковскую область. В прошлом году закупили 13 мощных генераторов. Приобщаемся к различным гуманитарным проектам – восстановление бомбоубежищ в различных громадах Харьковщины,

– отметил Максим Барабаш.

Добавим, Philip Morris International (PMI) является ведущей международной табачной компанией, имеющей целью создание будущего без табачного дыма. Компания "Филип Моррис Украина" (ФМУ) работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 миллионов долларов. В 2023 году ФМУ уплатила в Украине 30,3 миллиарда гривен налогов.

Ассортимент бездымных продуктов PMI включает системы для электрического нагрева табака, никотиносодержащие POD-системы, а также продукты с никотином для перорального приема. С 2008 года PMI инвестировала более 12,5 миллиардов долларов в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для совершеннолетних курильщиков, которые иначе продолжали бы курить, с целью полного прекращения продажи сигарет.

По состоянию на 31 марта 2024 года бездымная продукция PMI была доступна для продажи на более чем 80 рынках по всему миру. Продажи от бездымной продукции обеспечили 39% общего чистого дохода PMI в І квартале 2024 г. За последние 10 лет чистый доход IQOS превысил доход Marlboro, что сделало его международным никотиновым брендом номер один и ускорило отказ от сигарет во многих странах.