Компания Метинвест отправила бойцам на передовую 100 пикапов на 2 миллиона долларов

Очередную партию в 20 машин-внедорожников получило Главное управление разведки. Всего же компания направила бойцам уже 100 внедорожников на сумму 2 миллиона евро.

Как отметил представитель прессслужбы ГУР Андрей Юсов, это сравнимо с международной помощью даже на уровне какой-то небольшой страны.

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"Сейчас у всех на слуху хаймарсы и авиация, и это очень нужно. Но без таких вещей, как транспорт, автомобили, пикапы, особенно бронированные, мы тоже не можем обойтись", – подчеркнул он.

Менеджеры Метинвеста лично выискивали авто в разных странах

Полученные автомобили, по словам бойцов, будут еще красить в тактические цвета, устанавливать пулеметы, а некоторые оборудуют для гранатометных расчетов. Среди машин – семь единиц легкобронированных, которые раньше были инкассаторскими. В Метинвесте признаются: менеджеры компании лично выискивали их на авторынках Европы, ездили покупать и занимались ремонтами. Так что закупка 100 машин для бойцов обошлась в 2 миллиона долларов.

Мы искали эти машины в разных странах – в основном в Польше, Германии, Италии. Этим занимались сами сотрудники Метинвеста, все наши неравнодушные ребята. Средняя стоимость каждой машины – от 15 до 20 тысяч евро, а ее еще нужно перевезти и отремонтировать – а это еще тысяча – полторы евро,

– рассказывает руководитель проектного офиса группы Метинвест Александр Водовиз.

Он также поблагодарил сотрудников украинского посольства в Польше, народного депутата Мустафу Найема и министра экономики Юлию Свириденко за помощь и участие в процессе.

Метинвест передал украинским разведчикам 20 внедорожников / Фото прессслужбы Метинвеста

Как известно, с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,7 миллиарда гривен. Так, компания передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1 тысячу комплектов амуниции спецназначения.

Всего же бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам 2,7 миллиарда гривен или почти 90 миллионов долларов.