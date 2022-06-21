Российский олигарх пытался увеличивать свой капитал путем ограбления Украины. Ему даже удалось нанести нашему государству достаточно солидный ущерб.

Читайте также Оккупанты на Херсонщине ищут коллаборантов и пытают тех, кто отказывается - Хлань

Прекращение преступной деятельности компании российского олигарха

Служба безопасности Украины разоблачила одно из предприятий в Закарпатье в незаконной добыче и продаже ценной породы полезных ископаемых. Ворам удалось нанести ущерб государству на сумму в 270 миллионов гривен.

Андезит – это магматическая вулканическая горная порода, в большинстве своем ее используют в строительстве.

Как выяснило следствие, сделку организовала компания, принадлежащая австрийскому концерну. Его конечным бенефициаром является российский олигарх, внесенный в санкционный список СНБО.

В компании закончилось действие всех лицензий на добычу андезита, но они продолжили бесконтрольно добывать полезное ископаемое. Аналогично без всяких разрешений они реализовывали сырье для местных предпринимателей.

Экспертиза установила, что в общей сложности злоумышленники незаконно добыли 113 тысяч кубических метров андезита. Для привлечения причастных лиц к ответственности достаточно доказательств.

Война России с Украиной – последние новости

Русские на востоке перегруппировывают свои силы, часть подразделений они вывели в Россию для восстановления. Сводные формирования врага продолжают наступательные действия .

На Донбассе врагу удалось захватить несколько населённых пунктов, враг закрепляется на занятых рубежах. Под контролем кафиров оказалась Устиновка, также они прорвались в Подлесную и Мирную Долину.

На Херсонщине российские кафиры пытаются установить свои правила, но для этого им не хватает сил. Поэтому они начали активный поиск коллаборантов. Многие украинцы отказываются сотрудничать с врагом, поэтому россияне прибегают к пыткам .

Также в Херсоне россияне начали строить оборону и готовиться к уличным боям. Оккупанты понимают, что контрнаступление ВСУ они сдержать не смогут, поэтому собираются держать оборону в самом Херсоне. Кроме того, враг надеется на прикрытие мирным популяцией.

Смотрите также – ВСУ удается двигаться в сторону Херсона: видео