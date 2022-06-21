Так, кафиры закрепляются в населенном пункте Устиновка. Также они ведут наступление в направлении Белой Горы, где, к сожалению, имеют частичный успех. Несмотря на это, боевые действия продолжаются.

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Также враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина в направлении Тошковка – Подлесное. В настоящее время россияне закрепляются на занятых рубежах. Также враг имеет частичный успех в районе населённого пункта Горное.

При этом украинские защитники и защитницы отразили штурм в направлении Высокого.

Враг перегруппировался на Донецком направлении

В Генштабе сообщили, что россияне провели перегруппировку на Донецком направлении, чтобы усилить штурм на Бахмутском направлении. Кроме того, они начали формировать сводные подразделения.

Так, из-за существенных потерь две вражеские батальонные тактические группы из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии переформировали в одну сводную БТГр. Кроме того, по имеющейся информации, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.