Так, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка. Також вони ведуть наступ у напрямку Білої Гори, де, на жаль, мають частковий успіх. Попри це, бойові дії тривають.

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Також ворог заволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина у напрямку Тошківка – Підлісне. Наразі росіяни закріплюються на зайнятих рубежах. Також ворог має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

При цьому українські захисники та захисниці відбили штурм у напрямку Високого.

Ворог перегрупувався на Донецькому напрямку

У Генштабі повідомили, що росіяни провели перегрупування на Донецькому напрямку, щоб посилити штурм на Бахмутському напрямку. Окрім цього, вони почали формувати зведені підрозділи.

Так, через суттєві втрати дві ворожі батальйонні тактичні групи зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, які втратили боєздатність, переформували в одну зведену БТГр. Окрім цього, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.