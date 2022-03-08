Компания Unilever, известная брендами Dove, Rexona и Domestos, приостановит экспорт в Россию.

Компания Unilever приостановит экспорт продукции в Россию. В то же время поставки производимых в Россию товаров будут продолжаться внутри страны.

В частности, соответствующая компания известна брендами Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif и Чистая Линия. В то же время компания прекращает все инвестиции в Россию из-за войны против Украины.

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В Unilever отметили, что сейчас полностью сосредоточено на обеспечении безопасности своих украинских сотрудников и их семей. Речь идет и о помощи в их эвакуации, если это необходимо, и предоставлении дополнительной финансовой поддержки.

Также в компании отметили, что обязались пожертвовать 5 миллионов евро основных продуктов Unilever для оказания гуманитарной помощи.

Обратите внимание, что Unilever – британская компания, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии.

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