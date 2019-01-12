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      Компания Bloodhound нашла инвестора для проекта самого быстрого авто на планете

      Авто24 1 Читати новину українською

      Всемирно известная компания Bloodhound, которая недавно обанкротилась и выставила все свое имущество на продажу, снова спасена.

      Нашелся инвестор, который поддержит проект самого быстрого авто на планете, и даст денег, чтобы установить на реактивном болиде мировой рекорд – 1,609 километров в час.

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      Как отмечается, инвестор готов выделить 25 миллионов фунтов, чтобы сохранить команду и поставить машину на специальную трассу в Южной Африке для установления рекорда. К тому же, в будущем он планирует поддерживать проект на плаву.

      Найшвидше авто на планеті

      Самое быстрое авто на планете

      Стоит отметить, что суммарная мощность моторов авто от Bloodhound составляет 135 тысяч сил, а разгон от нуля до 1600 километров в час будет происходить всего за 40 секунд.

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      Китайская компания Qiantu в сотрудничестве с калифорнийской Mullen Technologies будет выпускать для Америки электрические спорткары Qiantu K50 с 2020 года.

      Електричний спорткар Qiantu K50

      Электрический спорткар Qiantu K50

      Стоит отметить, что эта компания также будет заниматься и продажей таких машин на континенте, а китайцы готовы отправить в Штаты 50 тысяч комплектов в год.

      О цене фантастического автомобиля и его мощности – смотрите в программе.

      Теги: Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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