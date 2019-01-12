Компания Bloodhound нашла инвестора для проекта самого быстрого авто на планете

Всемирно известная компания Bloodhound, которая недавно обанкротилась и выставила все свое имущество на продажу, снова спасена.

Нашелся инвестор, который поддержит проект самого быстрого авто на планете, и даст денег, чтобы установить на реактивном болиде мировой рекорд – 1,609 километров в час.

Читайте также: Lotus оригинально поздравил своих поклонников с праздниками. Эксклюзивный флагман Lincoln

Как отмечается, инвестор готов выделить 25 миллионов фунтов, чтобы сохранить команду и поставить машину на специальную трассу в Южной Африке для установления рекорда. К тому же, в будущем он планирует поддерживать проект на плаву.

Самое быстрое авто на планете

Стоит отметить, что суммарная мощность моторов авто от Bloodhound составляет 135 тысяч сил, а разгон от нуля до 1600 километров в час будет происходить всего за 40 секунд.

Читайте также: Компания Dodge создала мощный транспорт для Деда Мороза

Китайская компания Qiantu в сотрудничестве с калифорнийской Mullen Technologies будет выпускать для Америки электрические спорткары Qiantu K50 с 2020 года.

Электрический спорткар Qiantu K50

Стоит отметить, что эта компания также будет заниматься и продажей таких машин на континенте, а китайцы готовы отправить в Штаты 50 тысяч комплектов в год.

О цене фантастического автомобиля и его мощности – смотрите в программе.