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      Компанія Bloodhound знайшла інвестора для проекту найшвидшого авто на планеті

      Авто24 3 Читать новость на русском

      Всесвітньовідома компанія Bloodhound, яка нещодавно збанкрутіла і виставила все своє майно на продаж знову врятована.

      Знайшовся інвестор, який підтримає проект найшвидшого авто на планеті, і дасть грошей, аби встановити на реактивному боліді світовий рекорд – 1,609 кілометрів на годину.

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      Як зазначається, інвестор готовий виділити 25 мільйонів фунтів аби зберегти команду і доставити машину на спеціальну трасу у Південній Африці для встановлення рекорду. До того ж, у майбутньому він планує підтримувати проект на плаву.

      Найшвидше авто на планеті
      Найшвидше авто на планеті

      Варто зазначити, що сумарна потужність моторів авто від Bloodhound становить 135 тисяч сил, а розгін від нуля до 1600 кілометрів на годину відбуватиметься усього за 40 секунд.

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      Китайська компанія Qiantu у співпраці з каліфорнійською Mullen Technologies випускатиме для Америки електричні спорткари Qiantu K50 з 2020 року.

      Електричний спорткар Qiantu K50
      Електричний спорткар Qiantu K50

      Варто зазначити, що ця компанія також займатиметься і продажем таких машин на континенті, а китайці готові надіслати до Штатів 50 тисяч комплектів на рік.

      Про ціну фантастичного автомобіля та його потужність – дивіться у програмі.

      Теги: Авто Авто24
      Джерело: 24 канал
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