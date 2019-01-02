Компания CNN назвала Крым российским: появилась реакция Украины

В новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией. Украинская дипломатия оперативно отреагировала на инцидент.

Ответ обнародовали на странице украинского посольства в США в соцсети Twitter.

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Украинская дипломатия разъяснила, что Крым – это украинская территория.

Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупирован Россией. Не следуйте российским материалам,

– говорится в сообщении посольства в Twitter.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 січня 2019 р.

24 канал сообщал, что в статье CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Фейерверк над центральным Симферополем, Россия". Автором фото указан Сергей Малгавко из ТАСС. Скриншот из материала CNN опубликовал Эмиль Салманов и иронично отметил: "Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит".