Компанія CNN назвала Крим російським: з'явилася реакція України

У новорічному матеріалі американський телеканал CNN назвав окупований Крим російською територією. Українська дипломатія оперативно відреагувала на інцидент.

Відповідь оприлюднили на сторінці українського посольства в США у соцмережі Twitter.

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Українська дипломатія роз'яснила, що Крим – це українська територія.

Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN краще перевірятимуть факти і вибиратимуть контент. Сімферополь – це українське місто на Кримському півострові, який окупований Росією. Не слідуйте російським матеріалам,

– йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 січня 2019 р.

24 канал повідомляв, що у статті CNN про зустріч Нового року в усьому світі фото з окупованого Сімферополя підписано як "Феєрверк над центральним Сімферополем, Росія". Автором фото вказаний Сергій Малгавко з ТАСС. Скріншот з матеріалу CNN опублікував Еміль Салманов і іронічно зазначив: "Якщо ви раптом забули, де розташований Сімферополь, CNN вам з радістю нагадає".