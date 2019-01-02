Компанія CNN назвала Крим російським: з'явилася реакція України
У новорічному матеріалі американський телеканал CNN назвав окупований Крим російською територією. Українська дипломатія оперативно відреагувала на інцидент.
Відповідь оприлюднили на сторінці українського посольства в США у соцмережі Twitter.
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Українська дипломатія роз'яснила, що Крим – це українська територія.
Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN краще перевірятимуть факти і вибиратимуть контент. Сімферополь – це українське місто на Кримському півострові, який окупований Росією. Не слідуйте російським матеріалам,
– йдеться в повідомленні посольства в Twitter.
24 канал повідомляв, що у статті CNN про зустріч Нового року в усьому світі фото з окупованого Сімферополя підписано як "Феєрверк над центральним Сімферополем, Росія". Автором фото вказаний Сергій Малгавко з ТАСС. Скріншот з матеріалу CNN опублікував Еміль Салманов і іронічно зазначив: "Якщо ви раптом забули, де розташований Сімферополь, CNN вам з радістю нагадає".