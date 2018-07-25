Компания из Словении построит в Житомире солнечную электростанцию
Словенская компания Riki d.o.o. победила в тендере на разработку и строительство солнечной электростанции мощностью около 10,79/9,35 мегаватта в Житомире.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Посольства Республики Словения в Украине.
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Это уже второй проект, который будет реализовываться компанией Riko d.o.o. в Житомире. Ранее она победила в открытом тендере Мирового банка на реализацию проекта подготовки питьевой воды и реконструкции насосной станции питьевой воды города Житомир.
По результатам проведенного тендера на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке солнечной электростанции мощностью 10,79/9,35 мегаватта в пределах города Житомира победила словенская компания Riko d.o.o.,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство электростанции произойдет также при финансовой поддержке правительства Словении. Реализация этого проекта является одним из важных этапов договоренностей между президентами Республики Словения и Украины.
Подписание контрактного соглашения между компанией Riko d.o.o. и житомирским коммунальным предприятием "Центр инвестиций" состоится 30 июля в Киеве.
Что известно о компании Riko d.o.o.?
Это ведущая словенская компания, которая получила международное признание в сфере разработки, проектирования важных комплексных решений и строительства эффективных и экологических инфраструктурных проектов в различных отраслях, таких как энергетика, охрана окружающей среды и логистика.
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