Компания из Словении построит в Житомире солнечную электростанцию

Словенская компания Riki d.o.o. победила в тендере на разработку и строительство солнечной электростанции мощностью около 10,79/9,35 мегаватта в Житомире.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Посольства Республики Словения в Украине.

Читайте также: Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?

Это уже второй проект, который будет реализовываться компанией Riko d.o.o. в Житомире. Ранее она победила в открытом тендере Мирового банка на реализацию проекта подготовки питьевой воды и реконструкции насосной станции питьевой воды города Житомир.

По результатам проведенного тендера на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке солнечной электростанции мощностью 10,79/9,35 мегаватта в пределах города Житомира победила словенская компания Riko d.o.o.,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство электростанции произойдет также при финансовой поддержке правительства Словении. Реализация этого проекта является одним из важных этапов договоренностей между президентами Республики Словения и Украины.

Подписание контрактного соглашения между компанией Riko d.o.o. и житомирским коммунальным предприятием "Центр инвестиций" состоится 30 июля в Киеве.

Что известно о компании Riko d.o.o.?

Это ведущая словенская компания, которая получила международное признание в сфере разработки, проектирования важных комплексных решений и строительства эффективных и экологических инфраструктурных проектов в различных отраслях, таких как энергетика, охрана окружающей среды и логистика.