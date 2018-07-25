Компанія зі Словенії збудує в Житомирі сонячну електростанцію

Словенська компанія Riki d.o.o. перемогла у тендері на розробку та будівництво сонячної електростанції потужністю близько 10,79/9,35 мегавата у Житомирі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву Посольства Республіки Словенія в Україні.

Читайте також: Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?

Це вже другий проект, який реалізовуватиметься компанією Riko d.o.o. в Житомирі. Раніше вона перемогла у відкритому тендері Світового банку на реалізацію проекту підготовки питної води та реконструкції насосної станції питної води міста Житомир.

За результатами проведеного тендеру на виконання комплексу робіт з розробки проектно-кошторисної документації, а також будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт зі встановлення сонячної електростанції потужністю 10,79/9,35 мегавата в межах міста Житомира перемогла словенська компанія Riko d.o.o.,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівництво електростанції відбудеться також за фінансової підтримки уряду Словенії. Реалізація цього проекту є одним з важливих етапів домовленостей між президентами Республіки Словенія та України.

Підписання контрактної угоди між компанією Riko d.o.o. та житомирським комунальним підприємством "Центр інвестицій" відбудеться 30 липня у Києві.

Що відомо про компанію Riko d.o.o.?Це провідна словенська компанія, яка здобула міжнародне визнання у сфері розробки, проектування важливих комплексних рішень та будівництва ефективних та екологічних інфраструктурних проектів у різних галузях, таких як енергетика, охорона довкілля та логістика.