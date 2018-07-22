Перепутье атомной энергетики Украины: можно ли отказаться от АЭС?

Для развития Украины, ускоренного подъема ее экономики одним из существенных вопросов является обеспечение предприятий и населения достаточным количеством энергии по приемлемым тарифам.

Украина не может рассчитывать на покрытие своих энергопотребностей за счет традиционных углеводородных видов топлива. С каждым годом все большее значение приобретают так называемые, альтернативные виды топлива и основанная на них альтернативная энергетика.

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Исторически, еще при Советском Союзе, первыми широко применяемыми отраслями альтернативной энергетики выступила гидроэнергетика и ядерная. Сейчас они многими воспринимаются уже не как альтернативные, а достаточно привычные подотрасли энергопроизводства.

Если проблемы гидроэнергетики в обществе не вызывают значительной дискуссии и ведутся, в основном, в пределах профессионального сообщества, с редкими голосами экологов, историков и археологов, то проблемы ядерной энергетики, ее функционирования и развития не только интересны весьма широкому кругу людей, но и приобретают порою острые, даже конфликтные формы.

Будь открытым – и люди тебя поймут

Серьезным препятствием в развитии отечественной атомной энергетики, по моему мнению, выступает недостаточное информирование общества о перспективах развития отрасли в стране и его путях, ошибки в позиционировании на рынке как отрасли, так и отдельных ее предприятий, недостаточный уровень взаимодействия отрасли и общества.

Проблемы ядерной энергетики и перспективы ее развития, реально остаются непонятными как для многих рядовых украинцев, так и для представителей бизнеса и политиков. Как следствие, здесь мы сталкиваемся со множеством мифов, субъективными мнениями, даже с открытым манипулированием общественным мнением в чьих-то определенных интересах.

В этом виноваты иногда и сами атомщики. С одной стороны, в силу сложности используемых ими знаний и, соответственно, терминологии, с другой – в силу существенной закрытости отрасли, ее режимного характера. Немалое значение имеет и то, что многие вопросы об атомной энергии, которые задают специалистам граждане, кажутся им банальными и не требующими ответа. В результате, у украинского общества отсутствует внятное представление о роли ядерной энергетики в экономике, перспективах ее развития, проблемах, которые стоят перед нею и путях их решения.

На этот момент неоднократно указывал лидер одной из отраслевых ассоциаций атомщиков, Ю.Недашковский. Однако реальных мер по позитивному позиционированию отрасли, организации открытого диалога атомщиков с обществом и властью, не предпринимается. Также остается недоступной информация об инвестиционных проектах в отрасли, о реализации лоббистских проектов в ней. Не изменив информационную политику в ядерной энергетике, подходы к реализации PR в ней, не удастся изменить и общественное мнение, которым охотно воспользуются те, чьи экономические интересы ограничиваются ее развитием.

Для атомной отрасли Украины актуальными выступает решение двух проблем. Первая – технологическое обновление станций и обеспечение их конструкционно-технологической независимости как от российских, так и европейских предприятий-поставщиков оборудования и топлива. Эта проблема решается, с одной стороны, дальнейшим развитием отрасли энергетического машиностроения (в том числе, атомного). Перспективным проектом в этом направлении может стать локализация в Украине производства нового типа реакторов – модульных реакторов на расплавах солей.

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Вторая проблема – разработка новой энергетической доктрины страны и расчет оптимального энергетического национального баланса. При решении этой задачи необходимо предусмотреть комплексное развитие всей энергетической отрасли. Речь идет о развитии альтернативной энергетики, реализации проектов интегрированных объектов генерации (например, атомно-солнечные и атомно-водородные станции, солнечно-биомассные станции и т.д.). Актуальным остается ускоренное развитие отечественного энергетического машиностроения, значительная доля которого должна приходиться не на оборудование для ТЭС и ГЭС (как сейчас), а на изделия, связанные с атомной и другими видами альтернативной энергетики. Решение этих задач позволит Украине не только получить энергетическую независимость, но и вернуть себе лидирующие позиции в мировых рейтингах отрасли.

Можно ли отказаться от АЭС?

Можно ли представить себе модель развития национальной энергетики при условии отказа от эксплуатации собственных АЭС? Такая модель, конечно, возможна, но ее реализация приведет, с достаточно большой вероятностью, к разрушению сначала всей украинской энергетики, а затем, и всей экономики. При всей перспективности других видов альтернативной энергетики, они пока не могут стать основными поставщиками энергии для промышленности, особенно крупной, и транспорта. Во многом, правда, их возможности для энергообеспечения сообществ и потребностей домохозяйств, а также положительные социальные эффекты, также остаются неиспользованными.

Необходимо иметь в виду, что отказ от эксплуатации АЭС подразумевает огромные расходы. Так, замещение одного энергоблока АЭС мощностью 1000 мВт, энергоблоком ТЭС приведет к увеличению оптовой цены электроэнергии на 2,5 коп за 1 кВт-ч, и это расчеты в текущих ценах, с учетом текущих тарифов для атомной и тепловой генераций, но без учета таких факторов, как инфляция или удорожание топлива. Важным мне представляется и тот момент, что Украина имеет собственные месторождения ядерного топлива. Причем, в объемах, достаточных не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для его экспорта. Наших разрабатываемых месторождений урана хватит на 90 лет спокойной эксплуатации существующих генерирующих мощностей. При этом, по данным геологов, существуют все условия для того, чтобы увеличить добычу ядерного топлива в 1,5 раза.

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Одним из мифов является распространяемая непроверенная информация о том, что наш уран слишком дорогой. Цифры свидетельствуют о том, что украинский уран полностью конкурентоспособен. Однако, как часто бывает у нас, самым существенным фактором, препятствующим развитию у нас, как добычи урана, так и всей атомной энергетики, выступаю непродуманные управленческие решения и откровенные коррупционные схемы. Об этом много писалось в связи с Восточным горно-обогатительным комбинатом.

Разработка отечественных урановых месторождений позволит атомной отрасли, во-первых, исключить зависимость от поставок из России и Казахстана, а, во-вторых, увеличить долю Украины на мировом топливном рынке (и, как следствие, получить дополнительные валютные средства).

Слабая энергетическая доктрина – тормоз развития

На перспективы развития нашей ядерной энергетики негативное влияние оказывает непроработанность общегосударственной энергетической доктрины. Не сами атомщики, а именно эта доктрина, разработанная учеными, политиками и предпринимателями всех энергетических отраслей, должна дать ответ на вопрос об оптимальном соотношении тех энергоресурсов, которыми обладает страна. Такое соотношение не должно быть произвольно установленным, а экономически и технологически обоснованным. Нельзя ориентироваться на то, что уран будет полностью вытеснен из энергоносителей, но нельзя и на то, что вся или подавляющая доля энергетики должна быть ядерной. В Украине есть неплохие перспективы развития солнечной и водородной энергетики, энергетики биомассы. Причем, их развитие позволяет решать не только собственно технологические и экономические задачи, но и более широкий круг социальных вопросов. Своеобразие нашей страны заключается в том, что экономически обоснованным в ней является развитие всех отраслей альтернативной энергетики. Для каждой ее подотрасли существует своя зона рыночной и социальной оптимальности. Атомная энергетика не представляет здесь исключения.

Перспективной областью развития, которая должна быть зафиксирована в новой энергетической доктрине, на мой взгляд, выступает поддержка развития отечественного энергетического машиностроения. В частности, речь идет о возможной локализации производства нового типа модульных реакторов на расплавах солей и оборудования для солнечной, водородной и биоэнергетики.

Важными разделами обновленной энергетической доктрины должны выступать и мероприятия по поддержке отечественной инженерно-конструкторской школы, поддержке отечественной фундаментальной и прикладной науки, а также развитию профессионального образования, как в сфере энергетики, так и энергетического машиностроения. Я думаю, что вся эта доктрина должна опираться на "трех китов": развитие альтернативных генерирующих мощностей, развитие энергетического машиностроения, новый менеджмент в отрасли.

Развитие украинской энергетики на основе новой энергетической доктрины, достижение оптимального энергетического баланса, восстановление отечественного энергетического машиностроения является необходимым условием, как укрепления энергетической независимости страны, так и возвращения Украине позиций мирового лидера энергетики.

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